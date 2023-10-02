أهالى مطروح يثمنون جهود الرئيس في التنمية ويطالبونه بالترشح لولاية جديدة.. صور

مطروح – حسن مشالي

ثمنت القيادات الشعبية بمحافظة مطروح ، جهود التنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، وتنفيذ المشروعات القومية والخدمية خاصة في مناطق مطروح المختلفة وإنشاء المدن الجديدة وشبكات الطرق وتطوير البنية التحتية.

وقال رحومة جويدة أحد عواقل وقيادات مطروح الشعبية، أن مصر تجاوزت المراحل الصعبة بتحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب، بالتزامن مع جهود التنمية وإنشاء المدن الجديدة وشبكات الطرق ومشروعات عملاقة، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي محافظة مطروح اهتماماً كبيراً وإحداث نهضة عمرانية وتنموية وخدمية غير مسبوقة، يشعر بها ويعيشها أهالي مطروح، بعد عقود من النسيان وضعف الخدمات، لذلك يدعم أهالي مطروح ويطالبون الرئيس بإكمال مسيرة التنمية خلال الفترة المقبلة، من خلال ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وطالب أهالي مطروح، الرئيس عبد الفتالح السيسي بالترشح لانتخابات الرئاسة، لقيادة مصر خلال الفترة المقبلة، واستكمال الانجازات لبناء الجمهورية الجديدة، معلنين دعمهم الكامل له في مسيرة البناء والتنمية.

جاء ذلك في بداية الاحتفالات التي نظمها أهالي مطروح والتي بدأت بالسلام الجمهوري وأعلن مقدم الحفل احتشاد أهالي مطروح خلف الرئيس ودعمه خلال الفترة المقبلة، وسط تهليل وتأييد وصفيق جميع الحضور.

وكان قد توافدت أعداد كبيرة من أهالي مطروح، على مكان الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر المجديدة، ومطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح لانتخابات الرئاسة، من أجل استكمال مشروعات التنمية ومواصلة الإنجازات التي قطع فيها شوطاً كبيرا.

ووصلت مسيرات من مختلف مدن ومناطق محافظة مطروح، للمشاركة في الاحتفالات، ورفعت صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحملت لافتات تطالبه وتدعمه في الترشح للانتخابات الرئاسية، وسط حالة من الحماس وترديد الشعارات الوطنية.

ويتضمن الاحتفال، فقرات متنوعة لإلقاء قصائد الشعر، ومشاركة مطربين من داخل مطروح وخارجها، من بينهم المطرب أحمد شيبة، وبحضور أعداد كبيرة من عمد ومشايخ وأعيان وشباب قبائل مطروح المختلفة.