أهالى أسوان يحتفلون بنصر أكتوبر ويطالبون الرئيس بالترشح فى الانتخابات.. صور

انطلقت بمدينة أسوان، مساء اليوم، الاثنين، احتفالات نصر أكتوبر ومطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

بدأت الاحتفالات بحشد فى ميدان المحطة وتعليق لافتات دعم ترشيح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وشهدت الاحتفالية وصول مسيرة احتفالية بالسيارات وإطلاق الشماريخ والألعاب النارية والأغانى الوطنية.