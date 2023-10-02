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أهالى أسوان يحتفلون بنصر أكتوبر ويطالبون الرئيس بالترشح فى الانتخابات.. صور

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 05:52 م
أهالى أسوان يحتفلون بنصر أكتوبر ويطالبون الرئيس بالترشح فى الانتخابات.. صور جانب من الإحتفالات
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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انطلقت بمدينة أسوان، مساء اليوم، الاثنين، احتفالات نصر أكتوبر ومطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة.
 
بدأت الاحتفالات بحشد فى ميدان المحطة وتعليق لافتات دعم ترشيح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وشهدت الاحتفالية وصول مسيرة احتفالية بالسيارات وإطلاق الشماريخ والألعاب النارية والأغانى الوطنية.

احتفالات اهالى أسوان (1)
احتفالات اهالى أسوان 

احتفالات اهالى أسوان (2)
احتفالات اهالى أسوان 

احتفالات اهالى أسوان (3)
احتفالات اهالى أسوان

جانب من الاحتفالات (1)
جانب من الاحتفالات 

جانب من الاحتفالات (2)
جانب من الاحتفالات 

جانب من الاحتفالات (3)
جانب من الاحتفالات 

جانب من الاحتفالات (4)
جانب من الاحتفالات 

 

 


انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

احتفالات نصر أكتوبر

نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

مسيرات حاشدة لدعم ترشح الرئيس



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