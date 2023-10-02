اليوم السابع
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أمن الجيزة يحبط ترويج "ديلر" لكميات من مخدر الحشيش في بولاق الدكرور

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 02:00 ص
أمن الجيزة يحبط ترويج "ديلر" لكميات من مخدر الحشيش في بولاق الدكرور قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ضبط رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عاطل متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها بين عملائه في بولاق الدكرور، واعترف المتهم بالاتجار بالمخدر، وأرشد عن مصدر الحصول عليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأحيل إلى النيابة التي باشرت التحقيق. 
 
تم ضبط المتهم بعد أن كشفت تحريات ضباط المباحث بقسم شرطة بولاق الدكرور، تورط عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم. 
 
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش معدة للبيع، ومبلغ مالي من حصيلة ترويج المخدر، وهاتف محمول. 
 
بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، والهاتف لتسهيل التواصل مع عملائه  وتحديد أماكن لقاءهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والتحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 

مكافحة المخدرات

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