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ألعاب نارية ببورسعيد احتفالا بإعلان الرئيس السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 10:04 م
ألعاب نارية ببورسعيد احتفالا بإعلان الرئيس السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية الألعاب النارية
بورسعيد - محمد عزام

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سادت حالة من الفرحة العارمة بين أبناء بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، عقب إعلان رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ورفع المواطنون أعلام مصر وصور الرئيس السيسي بحديقة المنتزة أثناء الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث استمع المواطنون للحظة إعلان الرئيس عن نيته الترشح، مرددين عبارات: "تحيا مصر، بنحبك يا سيسي، بورسعيد قالت كلمتها السيسي هو رئيسها، سيسي رئيسي".
 
وأطلق المواطنون الألعاب النارية في سماء بورسعيد فور إنتهاء كلمة الرئيس في ظل أجواء من الوطنية والفرحة العارمة بين المواطنين الذين أكدوا على أن الرئيس استجاب لمطلب الشعب باستكمال مسيرة التنمية والإنجازات.
 
وكانت قد وجهت الدعوة العامة لأبناء بورسعيد لحضور احتفالية اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر بحديقة المنتزة والتي التي يحييها الفنان "مسلم" وتضم عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية ومنها: فقرة تراثية لفرقة صحبة لفنون السمسمية، والفنان الشعبي حماده مجدي، وعلى أنغام "الدي جي" أحمد سعد.
 
جانب من الاحتفال (1)
جانب من الاحتفال (1)

جانب من الاحتفال (2)
جانب من الاحتفال (2)

جانب من الاحتفال (3)
جانب من الاحتفال (3)

جانب من الاحتفال (4)
جانب من الاحتفال (4)

جانب من الاحتفال (5)
جانب من الاحتفال (5)

جانب من الاحتفال (6)
جانب من الاحتفال (6)

جانب من الاحتفال (7)
جانب من الاحتفال (7)

جانب من الاحتفال (8)
جانب من الاحتفال (8)

جانب من الاحتفال (9)
جانب من الاحتفال (9)

جانب من الاحتفال (10)
جانب من الاحتفال (10)

انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

احتفالات نصر أكتوبر

نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

مسيرات حاشدة لدعم ترشح الرئيس



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