ماذا يحدث إذا توقفت عن أخذ الدواء فور الشعور بتحسن؟ الصحة تجيب

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن قطع العلاج المبكر قد يؤدي إلى عودة الأعراض أو تفاقم الحالة ويجب استشارة الطبيب بشكل سريع .

وقد وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة مهمة للمرضى حول استخدام الدواء، وقالت: لا تتوقف عن تناول الدواء بمجرد الشعور بالتحسن، ويجب استكمال الجرعات حسب وصف الطبيب للوقاية من الإصابة بمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.

وأضافت: تستخدم المضادات الحيوية لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط، ولا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والأنفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.

وتنصح وزارة الصحة بضرورة عدم استخدام المضادات الحيوية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية إلا بعد الرجوع إلى الطبيب واستشارة الصيدلي في طريقه الاستخدام؛ حيث أن أغلب حالات التهاب الجيوب الأنفية الحادة يمكن علاجها دون استخدام مضاد حيوي.

وأضافت: نستهدف التوعية بأخطار المضادات الحيوية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشارها.

وقالت، إن المضاد الحيوي ليست علاجا سريعا وفعالا لنزلات البرد،​ وتابعت: المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد؛ إلا إذا صاحبها عدوى بكتيرية بناءً على تشخيص الطبيب. ​