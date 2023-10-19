وكيل زراعة الدقهلية: يوجد 27 مركزا لتجميع الأقطان بالمحافظة وتسلم للمزايدة

أكد الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، ببدء موسم بيع القطن بالمزاد العلنى بالدقهلية، وأشار إلى أنه تم تنفيذ مزاد واحد فقط، وذلك بحضور أعضاء لجنة متابعة تنفيذ منظومة تداول القطن، وبمشاركة "11" شركة من العاملين فى مجال تجارة الأقطان.

وأوضح أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الخامس على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى حسب المساحات المنزرعة، حيث يوجد بالدقهلية 27 مركز تجميع، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها، وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة،وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة. وصل سعر البيع بالدقهلية 16000 جنيه للقنطار.

وأشار إلى أن هناك تعاون كبير مع كافة الجهات لتذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوى والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم فى زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.