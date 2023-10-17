وزير الزراعة يبحث مع نظيره الإيطالى التعاون على هامش منتدى الغذاء العالمى

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فرانشيسكو لولوبريجيدا وزير الزراعة الإيطالى على هامش حضوره منتدى الغذاء العالمى الذى يعقد حاليا بمنظمة الأغذية والزراعة الفاو بالعاصمة الإيطالية روما.

وناقش القصير أوجه التعاون القائمة بين البلدين فى مجال الزراعة والموضوعات المشتركة، موضحًا الحوافز التى تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين فى مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة بها، وذلك اتصالا بلقاء الذى كان قد عقده بالقاهرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين الإيطاليين فى وقت سابق.

أوضح القصير أيضا الجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى مجال الأمن الغذائى والمشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها.

وفى سياق متصل وزير الزراعة التقى أيضا على هامش منتدى الغذاء العالمى القصير مع شو دينيو المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة "الفاو" ونقل له تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيدا بالتنظيم الرائع للمنتدى والقضايا الهامة التى ناقشها مؤكدا على أهمية التعاون الدولى ودور المنظمة لمواجهة ازمة الغذاء العالمية.