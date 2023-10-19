وكيل تعليم كفر الشيخ: تطبيق اليوم الرياضي لاكتشاف وتشجيع وتنمية المواهب

كفر الشيخ- محمد سليمان

بدأ محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعه عبر الفيديو كونفرانس مع مديري الإدارات التعليمية، لتفعيل اليوم الرياضي، بالوقوف دقيقة حداد على الشهداء الفلسطينيين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور الدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني.

وأكد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بتفعيل اليوم الرياضي، وممارسة الانشطة الرياضية والثقافية والفنية وغيرهم، كما وجه بتفعل مجموعات الدعم، مؤكداً أن الأنشطة الرياضية تساعد الطلاب على التركيز والفهم، كما أنها تساهم فى بناء اللياقة البدنية والذهنية والصحية للتلاميذ.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن الهدف من تطبيق اليوم الرياضي، اكتشاف وتشجيع وتنمية المواهب لدى الطلاب، والعمل على استعادة الدور التربوي الجاذب المنوط بالمدرسة.



قيادات مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ



اجتماع عبر الفيديو كنفرانس لتغيل اليوم الرياضي