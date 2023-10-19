البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.3 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 22161 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 27153 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 9281 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليصل إلى مستوى 3935 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 6010 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 5321 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: ليسيكو مصر، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وأم بي للهندسة، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو).

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والكابلات الكهربائية المصرية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وحق اكتتاب شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات-2 عدد 250 ألف سهم، 621 سهم، 875 ألف سهم، 75 ألف سهم، 266 ألف سهم، 80.3 مليون سهم، 16.2 مليون سهم، 202 مليون سهم، 161.4 مليون سهم، 300 ألف سهم، على التوالي.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركات إيديتا للصناعات الغذائية، ورواد السياحة-رواد، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" عدد 612.3 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 574.6 ألف سهم، 25.8 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 99.7 ألف سهم، 84.6 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والمالية والصناعية المصرية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمتحدة للإسكان والتعمير، والقاهرة للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والمطورون العرب القابضة، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 187.5 ألف سهم، 250 ألف سهم، 500 ألف سهم، 17038 سهم، 80 ألف سهم، 250 ألف سهم، 770 ألف سهم، 2 مليون سهم، 281.4 ألف سهم، 3.9 مليون سهم، 34 سهم، 289.5 ألف سهم، على الترتيب.

واشترى مساهم رئيسي بشركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 119 ألف سهم، واشترت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 138.3 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات أيه كابيتال القابضة، ومصر للفنادق، ورواد السياحة-رواد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والكابلات الكهربائية المصرية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 2.9 مليون سهم، 887 سهم، 26.2 ألف سهم، 973 سهم، 80.3 مليون سهم، 42 مليون سهم، 202 مليون سهم، 161.4 مليون سهم، على الترتيب.

في سياق منفصل قالت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إنه تم توقيع عقد تداول حاويات للخط الملاحي LINEA MESSINA مع شركة أوشن اكسبريس بصفته وكيلًا عن الخط الملاحي، والمتوقع أن يكون معدل تداول الخط بالشركة من 800 إلى 1000 Teu شهريًا قابلة للزيادة بعد استقرار الخدمة بالشركة، وهو ما يؤثر على زيادة معدلات تداول الشركة وزيادة ربحيتها.

في شأن آخر قالت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، إن مجلس الإدارة وافق على إضمحلال المساهمة في شركة القاهرة الوطنية لمنتجات الألبان، والتي ساهمت فيها الشركة بعدد 36.5 ألف سهم على مرحلتين في 28 مارس عام 1996، و29 يونيو عام 1997، على التوالي بتكلفة إجمالية 405.9 ألف جنيه بمتوسط سعر 11.11 جنيه للسهم بنسبة مساهمة 7.30%، لتصبح القيمة الدفترية صفر.