نقابة الأطباء بالمنوفية تدين التجاوزات التى يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيين

المنوفية - محمد فتحى

أصدرت نقابة الأطباء بالمنوفية، بيانا لتأييد موقف الدولة تجاه الأشقاء في غزة ، ورفض المساس بالسيادة المصرية وفكرة التهجير، مؤكدة أنها تقف خلف القيادة السياسية الحكيمة في مواقفها الوطنية مع الأحداث الحالية.

وأكدت نقابة الأطباء بالمنوفية على لسان نقيبها الجديد الدكتور أحمد القرش على استنكار كل التجاوزات التي يتعرض لها الأشقاء في غزة الفلسطينية، من قصف شديد وترويع للآمنين الذي تجاوز كل الحدود، دون مراعاة للقانون الدولي وقصف المستشفيات والمنشآت الطبية.

كما استنكرت نقابة الأطباء بالمنوفية فكرة تهجير الإخوة الفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء، وهذا ما رفضته الدولة المصرية وزعيمها، مؤكدة على الوقوف خلف الدولة في القرار، وتعلن عن استعدادها وكل أطباء مصر المخلصين على تحمل مسؤولياتهم تجاه تقديم كل العون والمساعدة في الجهود المبذولة ووضع أنفسهم رهن إشارة للمشاركة في مساعدة الجرحى والمصابين وتقديم الدعم الطبي، من منطلق واجبهم الوطني والديني الذي تفرضه ضمائرهم عليهم.

نفذت الجهات الحكومية في المنوفية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالحداد العام لمدة 3 أيام وتنكيس العلم، تضامنا مع القضية الفلسطينية وشهداء غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمتابعة إعلان حالة الحداد بتنكيس الأعلام بمقرات الوحدات المحليه وجميع المصالح الحكوميه لمدة 3 أيام تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلى المعمدانى بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطينى الشقيق.