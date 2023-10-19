اليوم السابع
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نشطاء يديرون ظهورهم للسفيرة الأمريكية احتجاجا على حديثها عن حقوق الإنسان (فيديو)

الخميس، 19 أكتوبر 2023 05:14 م
نشطاء يديرون ظهورهم للسفيرة الأمريكية احتجاجا على حديثها عن حقوق الإنسان (فيديو) مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة
كتبت: هند المغربي

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أدار عشرات النشطاء الأمريكيين ظهورهم بشكل استعراضي احتجاجا خلال حديث السفيرة الأمريكية ميشيل تايلور في جلسة استماع للأمم المتحدة في جنيف

وذكرت وكالة أسوشيتد برس  (AP)، أن الحادث وقع خلال جلسة استماع في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن الوضع في الولايات المتحدة.

واختتمت تايلور كلمتها بالقول إن الولايات المتحدة "تضرب مثالا بشفافيتها وانفتاحها وتواضعها في معالجة تحديات حقوق الإنسان الخاصة بها". ووفقا للوكالة، أثارت هذه الكلمات احتجاج النشطاء، ونهض العشرات من مقاعدهم وأداروا ظهورهم للسفيرة الأمريكية.

وبحسب الوكالة، كانت هذه هي أول مراجعة مقررة لسجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة من قبل لجنة مختصة تابعة للأمم المتحدة منذ تسع سنوات، حيث تقوم لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بمراجعة دورية، لمدى احترام حقوق الإنسان من قبل جميع البلدان التي وقعت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.







الأمم المتحدة

حقوق الانسان

السفيرة الأمريكية

مجلس حقوق الانسان




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