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مستشار الرئيس الفلسطيني: الاحتلال حصل على ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية لممارسة جرائمه

الخميس، 19 أكتوبر 2023 11:27 م
مستشار الرئيس الفلسطيني: الاحتلال حصل على ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية لممارسة جرائمه محمود الهباش
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الاحتلال حصل على ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية لممارسة جرائمه في غزة، لافتا إلى أن هناك قصف من جانب الاحتلال لمناطق مكتظة وسط غزة وقصف بطول القطاع وعرضه.
 
وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن اليوم كان الأشد في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة رغم مرور 13 يوما على العدوان الإسرائيلي على القطاع، لافتا إلى أن العدوان لا يزال مستمر والمأساة تزيد.
 
وتابع محمود الهباش :"نحن أمام كارثة يعيشها الشعب الفلسطيني خاصة في غزة، والقطاه هو الأكثر كثافة سكانية في العالم ويتعرض لقصف عنيف للمنزل والمستشفيات والمدارس ودور العبادة.






محمود الهباش

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مستشفى المعمداني

مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى المعمداني

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