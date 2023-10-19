محافظ كفر الشيخ يعتمد تحديث المخططات التفصيلية لـ8 قرى بالمحافظة

كفر الشيخ- محمد سليمان

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحديث المخططات التفصيلية لـ 8 قرى بمراكز كفرالشيخ، دسوق، بلطيم، حيث تم اعتماد تحديث المخططات التفصيلية، لقرية محلة مالك، التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس الملح، بمركز دسوق، فضلاً عن اعتماد تحديث المخططات التفصيلية لقرية الشهابية، التابعة للوحدة المحلية لقرية الشهابية بمركز بلطيم.

كما اعتمد محافظ كفر الشيخ، المخطط التفصيلى المحدث لقرية إدريجة، التابعة للوحدة المحلية لقرية دقلت، مركز كفرالشيخ، والمخطط التفصيلى المحدث لقرية لقرية منشأة الصفا، التابعة للوحدة المحلية بقرية دقلت، مركز كفرالشيخ، والمخطط التفصيلى المحدث لقرية أريمون، التابعة للوحدة المحلية لقرية أريمون، بمركز كفرالشيخ، والمخطط التفصيلى المحدث لقرية الحلافى، التابعة للوحدة المحلية لقرية الحلافى، بمركز كفرالشيخ، والمخطط التفصيلى المحدث لقرية اسحاقة، التابعة للوحدة المحلية لقرية اسحاقة، بمركز كفر الشيخ، والمخطط التفصيلى المحدث لقرية كفر عسكر، التابعة للوحدة المحلية لقرية اسحاقة، بمركز كفرالشيخ.

قال محافظ كفر الشيخ، أن اعتماد المخططات التفصيلية يأتى ضمن خطة الدولة، لتدعيم المرافق الأساسية، ولتحسين البيئة العمرانية والحد من العشوائية للمبانى المخألفة، لافتاً أنه يتم اعتماد تحديث المخططات التفصيلية للقرى تباعاً، تحقيقاً للصالح العام وتطبيقاً للقانون.