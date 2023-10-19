الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ كفر الشيخ بتعديل المخطط التفصيلي لقريتين

كفر الشيخ- محمد سليمان

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 232 الصادر بتاريخ 19 أكتوبر سنة 2023، قرار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، حمل رقم 1738 بتاريخ 17 سبتمبر 2023، المادة الأولى يعتمد تعديل المخطط التفصيلي لقرية دمرو سليمان، التابعة للوحدة المحلية لقرية كنيسة الصرادوسي، مركز دسوق، بناء على المعاملة رقم 1154220098110 بتاريخ 21 نوفمبر 2023، وعلى ما يقتضيه الصالح العام.

كما نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في نفس العدد قرار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، حمل رقم 1742 بتاريخ 17 سبتمبر 2023، المادة الأولى يعتمد تعديل المخطط التفصيلي لقرية العجوزين، التابعة للوحدة المحلية لقرية العجوزين بدسوق، بناء على المعاملة رقم 1154230102525 بتاريخ 30 يناير 2023، وعلى ما يقتضيه الصالح العام.

المادة الثانية ينشر القرار في الوقائع المصرية، والمادة الثالثة: على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 9/8/2023 ، المتضمن الموافقة على المخطط التفصيلي لقرية دمرو سليمان، التابعة للوحدة المحلية لقرية كنيسة الصرادوسي، مركز دسوقـ، بناء على المعاملة رقم 1154220098110 بتاريخ 21 نوفمبر 2023، وعلى ما يقتضيه الصالح العام.