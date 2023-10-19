محافظ قنا يتفقد مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة بالديوان العام

قنا صابر سعيد

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك للاطمئنان على جاهزيته الكاملة، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حموده، سكرتير عام المحافظة، وأحمد عبدالخالق، مدير إدارة الأزمات بالديوان العام.

وقال محافظ قنا، إن مركز الشبكة الوطنية تم تصميمه طبقا لأحدث المعايير والنظم التكنولوجية المتطورة لمتابعة الاحداث لحظة بلحظة، بهدف توفير درجات أمان عالية لربط الجهات الإدارية بأجهزة الدولة، بما يضمن الحفاظ على خصوصية البيانات من خلال شبكة لاسلكية متطورة ومؤمنة بشكل كامل، مؤكدا أن المركز يعد نقلة كبيرة في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات للتحرك بكفاءة وسرعة عالية لمساعدة المواطنين، مضيفا أن المركز سوف يتضمن قاعدة بيانات للذكاء الاصطناعي تعمل على تتبع مؤشرات الأداء لوضع خطط وقائية واحترازية لمنع وقوع وتكرار الحوادث مستقبلا.

وأضاف الداودي، بأنه تم تدريب الكوادر البشرية بإدارة الأزمات ، ليكونوا مؤهلين للعمل بالمركز، لافتا إلى أن مركز الشبكة الوطنية، سوف يقوم بربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين، والتعامل السريع معها ، لتحقيق السيطرة الكاملة لتفادي تفاقم الأزمات، وسيتم ربط هذا المركز بمركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة الرئيسي بالعاصمة الإدارة الجديدة، للاستجابة لأي بلاغ يرد من المحافظة، وحشد الموارد اللازمة، إذا تطلب الأمر أكثر من طاقة المحافظة.