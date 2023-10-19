اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مئات الطلاب يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة بهندسة القاهرة

الخميس، 19 أكتوبر 2023 12:06 م
مئات الطلاب يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة بهندسة القاهرة صلاة الغائب
محمد صبحى تصوير حسن محمد

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أدى قيادات وطلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة اليوم الخميس، صلاة الغائب على شهداء قطاع غزة بعد جرائم الاحتلال الاسرائيلى على المدنيين فى قطاع غزة.

وشارك فى أداء الصلاة الدكتور حسام عبد الفتاح عميد الكلية والدكتور محمد العطار وكيل كلية الهندسة والدكتور حسن تحسين والدكتور عماد الشربينى وعشرات الطلاب واعضاء هيئة التدريس والإداريين بالكلية .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تنكيس أعلام جامعة القاهرة حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأعربت جامعة القاهرة عن تضامنها مع المواقف الوطنية الشجاعة التي اتخذتها الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه أحداث غزة.

 

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة كمؤسسة علمية وثقافية ومنبر للسلام في العالم، تتضامن مع أهالي قطاع غزة، وتدعو المجتمع العالمي إلى القيام بواجباته ودعم القضية الفلسطينية وإنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.







جرائم إسرائيل

مستشفى المعمداني

مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى المعمداني

قصف مستشفى المعمداني

مستشفى المعمدان

مستشفى المعمداني غزة

مستشفى المعمداني في غزة

مستشفي المعمداني

لحظة قصف مستشفى المعمداني

قصف إسرائيلي استهدف المستشفى المعمداني

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مجزرة مستشفى المعمداني

قصف مستشفى المعمداني

مستشفى المعمدان

مستشفى المعمداني غزة

مستشفى المعمداني في غزة

مستشفي المعمداني

مستشفى الأهلي المعمداني

دعم فلسطين

اليوم السابع بلس

قصف غزة

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قتل أطفال فلسطين




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