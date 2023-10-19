للأمهات.. علامات تظهر استعداد طفلك للاستغناء عن الحفاض

كتبت مروة محمود الياس

خلع الحفاض أحد أهم المراحل الفاصلة فى حياة الطفل الصغير والأم، أغلب الأمهات تخلع الحفاض للطفل فى سن مبكر، وتضغط عليه بكل الطرق كى يتخلص منه ويبدأ فى دخول الحمام بشكل طبيعي كالكبار، ولكن هذه الضغوط غالبا ما تفشل لعدم قدرة الطفل على استيعاب المطلوب منه، لأنه ما زال غير واع كفاية لخلع الحفاض.

الدكتور حاتم قرطام استشارى الأطفال بقصر العينى، أوضح أن الطفل الصغير يصبح مستعدا لدخول الحمام والتخلى عن الحفاض، عندما تظهر عليه علامات معينة، والتى تشهد تغير عاداته التى اعتادها فى التبول والتبرز، وغالبا ما تبدأ تلك المرحلة بداية من عمر السنتين.

وتابع استشارى الأطفال موضحا أن الطفل الصغير يصبح مستعدا عندما يصبح قادرا على المشى إلى الحمام بنفسه، وكذلك واعى لكل ما يطلب منه وكل الأوامر الموجهة إليه ،"ادخل الي الحمام من فضلك" على سبيل المثال، فإذا كان واعيا ومطبقا للأوامر يصبح جاهزا لخلع الحفاض لاكتمال وعيه.

وتابع أن بعض العلامات الأخرى يجب أن تظهر على الطفل كى نتأكد من جاهزيته لخلع الحفاض، منها أن يكون قادرا على خلع ملابسه الداخلية ليكون جاهزا للحمام، وأن يعى الأوامر التى توجه اليه، وأن يكون متحمسا ويشعر بالفرحة مع أدائه للأفعال الجيدة ويتجاوب مع الهدايا أو الثناء عليه عند دخوله للحمام، وأن يكون واعيا للمرحلة الجديدة ومتحمسا لها.

كذلك يكون الطفل الجاهز لخلع الحفاض، راغب فى الاستقلال، وهى مرحلة عمرية غالبا عند عمر العامين يبدأ الطفل برفض ما لا يحب، ويطلب ما يحب، ويجب أن نبدأ تعليم الطفل خلع الحفاض عندما نلاحظ أنه يمكنه المكوث جافا لساعات بعد استيقاظه من النوم، أو طوال نومه لا يتبول مطلقا، كذلك يظهر حماسه لتقليد الكبار والدخول الي الحمام مثلهم، فشرط خلع الحفاض للطفل هو وعيه التام وإدراكه للمرحلة والتغير، وليس بالضغط عليه كما تفعل بعض الأمهات مع بعض الأطفال الصغار، الذين لم يكتمل وعيهم بعد، ويتضررون من هذا الضغط وقد يأتى الأمر بنتيجة عكسية ويبدأ الطفل بالتبول على نفسه مرة أخرى.