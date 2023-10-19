كيف يؤدي الحرمان من النوم إلى ارتفاع ضغط الدم؟

كتبت فاطمة خليل

ارتبط الحرمان من النوم منذ فترة طويلة بمشاكل صحية مختلفة، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، وقد أظهرت بعض الدراسات وجود صلة مباشرة بين قلة النوم وارتفاع ضغط الدم، حيث وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لارتفاع ضغط الدم أن عدم الحصول على ما يكفي من النوم يمكن أن يزيد من مستويات ضغط الدم لديك، بل ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، بحسب موقع "هيلث شوت".

عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم الجيد، ينتج جسمك المزيد من هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، والذي بدوره يزيد من ضغط الدم.

تؤدي قلة النوم أيضًا إلى تعطيل الأداء الطبيعي للأوعية الدموية، مما يجعلها أقل مرونة وأكثر عرضة للانقباض، ونتيجة لذلك، يتأثر تدفق الدم، ويتعين على القلب أن يعمل بجهد أكبر لضخ الدم الذى يحتوى على الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

يمكنك التحكم في مستويات ضغط الدم لديك عن طريق تحسين أنماط نومك دون تناول أدوية. يساعد ذلك لأن جسمك يقوم بإصلاح الأوعية الدموية التالفة وينظم التوازن الهرموني أثناء النوم العميق.

إذا أعطيت الأولوية للنوم المنتظم والكافي، فمن المحتمل أن تقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ولكن تخفف الأعراض المرتبطة به.

نصائح للحصول على نوم مناسب ليلاً



1. إنشاء روتين نوم جيد



روتين الاسترخاء يمكن أن يساعدك على النوم بشكل صحيح. إن إنشاء روتين مريح قبل النوم يمكن أن يرسل إشارة لجسمك للاسترخاء والاستعداد للنوم.

2. تجنب متابعة وسائل التواصل الاجتماعي



سواء كنت تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي أو تشاهد التلفاز قبل النوم، فإن كل ذلك يعطل نمط نومك.

أظهرت الدراسات أن قضاء ساعات طويلة أمام الشاشة يمكن أن يؤدي إلى الحرمان من النوم، لذا يجب ممارسة الأنشطة التي تعزز الاسترخاء، مثل قراءة كتاب، أو ممارسة التأمل أو تمارين التنفس العميق، أو أخذ حمام دافئ.

من خلال تخصيص 30 دقيقة على الأقل كل ليلة للأنشطة المهدئة، ستمنح عقلك وجسمك الفرصة للاسترخاء والتخلص من ضغوطات اليوم.

3. اضبط البيئة بشكل صحيح



ابدأ بالتأكد من أن غرفة نومك مظلمة وهادئة وباردة بدرجة كافية لتعزيز ظروف النوم المثالية.

ستائر معتمة أو سدادات أذن أو آلة ضوضاء بيضاء إذا كانت العوامل الخارجية مثل أضواء الشوارع أو الضوضاء تزعج نومك.

4. مارس التمارين الرياضية بانتظام



لقد ثبت أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تعمل على تحسين مدة وجودة النوم،ومع ذلك، التوقيت هو المفتاح. لذا، فإن ممارسة التمارين الرياضية في وقت قريب جدًا من وقت النوم يمكن أن تحفز جسمك وتجعل من الصعب عليك النوم بسرعة. اهدف إلى ممارسة التمارين الرياضية متوسطة الشدة لمدة 30 دقيقة على الأقل خلال اليوم سواء كان ذلك المشي أو الركض في الهواء الطلق أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.

5. تجنب تناول الكافيين ليلاً



حاول تجنب تناول الكافيين بعد الساعة 3 مساءً إذا كنت تعاني من مشاكل في النوم، واذهب في نزهة مسائية مع أحبائك بعد الوجبة.

من المهم أن ندرك أن قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ولهذا السبب من المهم إنشاء عادات نوم صحية كجزء من الحفاظ على صحة القلب بشكل عام.