كيفية توصيل مياه الشرب للمنشآت غير المنزلية.. 10 مستندات مطلوبة

كتبت – مرام محمد

تتيح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لها، خدمة توصيل مياه الشرب للمنشآت غير المنزلية الصادر لها موافقة من الحي المختص، شريطة إحضار الأوراق والمستندات التالية:

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع .

2- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الالكتروني الشخصي.

3- سند الحيازة او الملكية.

4- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (إن وجد).

5- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل بالنسبة للمحلات خطاب من الوحدة المحلية بالسير في الإجراءات.

6- الرخصة والرسومات الهندسية ورسم كروكي.

7- بطاقة الرقم القومي العميل .

8- إفادة من إدارة الصرف للتوصيل.

9- بطاقة ضريبة وسجل تجارى حديث إن أمكن.

10- إيصال مياه من أقرب جار.

-أي مستند أخر تطلبه الشركة ويكون ضرورياً لصحة وسلامة عملية التوصيل.

1- مركز خدمة عملاء الجامعة – العنوان/ شارع النيل.

2- الكيت كات – العنوان/ ميدان الكيت كات.

3- أحمد عرابي – العنوان/ الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي.

4 – أرض اللواء – العنوان/ شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الإليزيه.

5- جزيرة محمد – العنوان/ شارع ترعة السواحل بجوار محطة صرف طناش.

6 – الرماية – العنوان/ شارع ترسا الهرم ناصية شارع المحولات.

7- مركز خدمة عملاء المنيرة الغربية – العنوان/ تقاطع شارع شارع 17 مع 31 مدينة التحرير إمبابة.

8- مركز منشأة البكاري – العنوان/ شارع منشأة البكاري قرية المنشية.

9- مركز بولاق الدكرور – العنوان/ شارع 10 بجوار كنيسة العذراء ومارجرجس.

10- مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب هضبة الأهرام – العنوان/ البوابة الرابعة خزان المياه.

11- مركز وفرع خدمة عملاء مياه الشرب بالعمرانية – العنوان/ شارع المستشفى أمام السنترال.