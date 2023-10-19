قومى المرأة فى الشرقية: مبادرة "دوى" استهدفت 400 طالبة بالمدرسة فى يومين

الشرقية- فتحية الديب

قالت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، إن المرة الثانية من مبادرة دوائر الحكى "دوى" التى ينفذها فرع المجلس بعدد من المدارس بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، استهدفت 400 طالبة بمدرستى محمد فريد الإعدادية بالعاشر من رمضان، ومدرسة الحرية فى يومان.

وأكدت فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المبادرة تحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسى ومن ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والتى تنفذها بالتعاون مع منظمة يونيسيف مصر ووحدات تكافؤ الفرص فى وزارة التربية والتعليم.

وتابعت مقررة الفرع، أن الهدف من هذة المبادرة تهدف لتحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومخاوفهن، ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها، لتمكينهن داخل مجتمعاتهن، وفتح باب الحوار بين الفتيات وذويهن حول القضايا الخاصة بالمبادرة،فضلا عن تعزيز العلاقة بين الأسرة والفتيات، من خلال تنفيذ حوار الأجيال، حيث تم تدريب 20 فتاة أعمارهن من 18 إلى 25 سنة، داخل فرع المجلس على أهداف مبادرة " دوى" على كيفية تنمية مهارات التواصل لديهن،وقيامهن بنشر أهداف الحملة ورسائلها، وهذه المبادرة مدعومة بأنشطة ورش عمل مصغرة من رسم وتطريز وفقرات فنية، وعقد نادى مشاهدة وفتح المناقشات المجتمعية بينهم، بحيث نوصل رسائل الحملة بطرق مختلفة، منوهة أن المرحلة الثانية تستهدف 600 فتاة من خلال تلك الحملة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالشرقية.



يذكر أن المبادرة الوطنية دوائر الحكى "دوى" ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، التى تستهدف تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن، وفتح باب الحوار بين الفتيات وذويهن حول القضايا الخاصة بالمبادرة.



الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمراة بالشرقية



مبادرة دوى (1)



مبادرة دوى (2)



مبادرة دوى (3)



