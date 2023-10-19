علم فلسطين يزين طابور الصباح بالمدارس تضامنا مع أحداث غزة .. صور

كتب محمود طه حسين

شهد طابور الصباح بالمدارس تزيين علم دولة فلسطين الشقيقة مراسم الإذاعة المدرسية، حيث رفع الطلاب علم فلسطين بجوار علم جمهورية مصر العربية، لإعلان تضامنهم مع ما يتعرض له شعب فلسطين والأحداث التى تحدث فى غزة.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كافة المديريات التعليمية بوقوف الطلاب، خلال طابور الصباح اليوم الخميس بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك تعبيرا عن تضامن طلاب مصر مع القضية الفلسطينية التي كانت وستظل على رأس أولويات الدولة المصرية.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تضع القضية الفلسطينية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني على رأس جهود التوعية التي تقدمها لأبنائها الطلاب، مضيفا أن وزارة التربية والتعليم، طلابا ومعلمين، تقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية في كافة القرارات التي تتخذها حفاظا على السيادة المصرية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.