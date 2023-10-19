اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 أكتوبر 2023 10:55 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

طلاب مدارس طنطا يقفون دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين

الخميس، 19 أكتوبر 2023 10:40 ص
طلاب مدارس طنطا يقفون دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين الوقوف دقيقة حداد
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد  ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير العملية التعليمية مدرسة مجمع الشهيدين جابر والبحيري بخرسيت للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، بحضور إيمان عبد المعز، مدير عام الإدارة التعليمية بشرق طنطا.
 
وشهد وكيل الوزارة طابور الصباح بمدرسة مجمع الشهيدين جابر والبحيري بخرسيت للتعليم الأساسي، حيث تم تنكيس العلم المصري، والوقوف دقيقة حداد على شهداء فلسطين
 
وأكد وكيل الوزارة، أنه تم تنكيس العلم المصري والوقوف دقيقة حداد على روح شهداء فلسطين بجميع مدارس المحافظة، مضيفاً بأن حالة الحداد ستستمر لمدة ثلاثة أيام بجميع المدارس.
 
 
 
تنكيس العلم المصري والوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء فلسطين داخل مدارس الغربية (1)
تنكيس العلم المصري والوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء فلسطين داخل مدارس الغربية (1)

تنكيس العلم المصري والوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء فلسطين داخل مدارس الغربية (2)
تنكيس العلم المصري والوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء فلسطين داخل مدارس الغربية (2)

تنكيس العلم المصري والوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء فلسطين داخل مدارس الغربية (3)
تنكيس العلم المصري والوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء فلسطين داخل مدارس الغربية (3)

 


 

 







اخبار المحافظات

محافظة الغربية

تنكيس العلم المصرى

مدارس الغربية

دقيقه حداد

تعليم الغربية

وكيل تعليم الغربية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة