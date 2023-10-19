طلاب مدارس طنطا يقفون دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير العملية التعليمية مدرسة مجمع الشهيدين جابر والبحيري بخرسيت للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، بحضور إيمان عبد المعز، مدير عام الإدارة التعليمية بشرق طنطا.

وشهد وكيل الوزارة طابور الصباح بمدرسة مجمع الشهيدين جابر والبحيري بخرسيت للتعليم الأساسي، حيث تم تنكيس العلم المصري، والوقوف دقيقة حداد على شهداء فلسطين

وأكد وكيل الوزارة، أنه تم تنكيس العلم المصري والوقوف دقيقة حداد على روح شهداء فلسطين بجميع مدارس المحافظة، مضيفاً بأن حالة الحداد ستستمر لمدة ثلاثة أيام بجميع المدارس.