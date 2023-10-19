طقس الإسكندرية اليوم.. معتدل نهارا ودرجة الحرارة العظمى 28

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الخميس، حالة من الطقس المعتدل نهارا مائل للبرودة ليلا وتسجل درجات الحرارة اليوم، العظمى 28 درجة ،والصغرى تسجل 20 درجة.

تتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حارا على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد اليوم انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 20.