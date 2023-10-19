ضبط 2 طن أعلاف مجهولة المصدر بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت الأجهزة المعنية بكفر الشيخ، من ضبط 2 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص، بمدينة كفرالشيخ.

وضبطت الحملة الأعلاف الحيوانية، لدى "أ.م.س"،54 سنة، معبأة داخل شكائر بدون مستندات، مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى، ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، وذلك تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.