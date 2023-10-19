اليوم السابع
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شيخ الأزهر: زيارتى للعراق يناير المقبل ستركز على تعزيز التقارب الإسلامى

الخميس، 19 أكتوبر 2023 05:52 م
شيخ الأزهر: زيارتى للعراق يناير المقبل ستركز على تعزيز التقارب الإسلامى شيخ الأزهر الشريف يستقبل رئيس الوقف السنى العراقى
كتب لؤى على

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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، الدكتور مشعان محيى علوان، رئيس الوقف السني العراقي، والوفد المرافق له، بحضور أحمد نايف رشيد الدليمي، سفير العراق بالقاهرة.
 
وقال فضيلة الإمام الأكبر إن العراق هو بلد عزيز على كل عربي ومسلم، وأن الأزهر يعتز بعلاقاته التاريخية مع العراق، مشيرًا إلى أن زيارته للعراق في شهر يناير العام المقبل، ستركز على تعزيز التقارب بين كل مدارس الفكر الإسلامي، وبخاصة السنة والشيعة، وسوف نبذل قصارى جهدنا لتعزيز التقارب بين علماء الأزهر وعلماء العراق، من خلال إعداد خطة دورية لتبادل العلماء والباحثين والطلاب، وتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي في مختلف العلوم الإسلامية. 
 
من جانبه قال رئيس الوفد السني العراقي، إننا نعتز بفضيلة الإمام الأكبر -الشخصية الإسلامية الأبرز حول العالم- معربًا عن سعادته لتواجده والوفد المرافق له في رحاب الأزهر الشريف، وتقدير العراقيين لمواقف الأزهر الشريف تجاه مختلف قضايا الأمة الإسلامية، وبخاصة تجاه القضية الفلسطينية، وأن هذه الموقف تعكس تطلعات الرأي العام العربي والإسلامي.
 
 






العراق

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