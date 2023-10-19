اليوم السابع
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شعبة مراكز الاتصالات تنظم وقفة تضامنية لتأييد قرارات الرئيس ومساندة فلسطين

الخميس، 19 أكتوبر 2023 09:56 م
شعبة مراكز الاتصالات تنظم وقفة تضامنية لتأييد قرارات الرئيس ومساندة فلسطين إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات
كتبت هبة السيد

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أعلنت شعبة مراكز الاتصالات، تضامنها مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساندة القضية الفلسطينية، حيث  سيتم تنظيم تظاهرة غدا الجمعة أمام مقر الغرفة التجارية للقاهرة، بميدان الفلكي باب اللوق في تمام الساعة 12 ظهراً. 
 
وينظم مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري وقفه تضامنية، يشارك بها مجلس إدارة الغرفة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات والجمعيات العمومية لكافة الشعب التجارية بالغرفة وموظفي الغرفة، لتأييد قرارات ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنع التهجير القسري لأبناء غزة إلى سيناء، حفاظاً على القضية الفلسطينية واحتراماً لسيادة مصر على أراضيها.
 






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