اليوم السابع
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الخميس، 19 أكتوبر 2023 03:33 م
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رئيس جامعة قناة السويس يتقدم مسيرة طلابية لدعم القضية الفلسطينية.. صور

الخميس، 19 أكتوبر 2023 03:07 م
رئيس جامعة قناة السويس يتقدم مسيرة طلابية لدعم القضية الفلسطينية.. صور جامعة قناة السويس
الإسماعيلية- صبرى غانم

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احتشد آلاف الطلاب بجامعة قناة السويس من كافة الكليات، اليوم، الخميس، فى ميدان النجمة داخل الحرم الجامعي لدعم اهالى غزة والقضية الفلسطينية.
 
وانطلقت أفواج من الطلاب والقيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس؛ لدعم القضية الفلسطينية، بعد قصف مستشفى المعمدانى الذى أسفر عن استشهاد نحو 500 شهيد من الأطفال والكبار، في واقعه ندد بها المجتمع الدولي.
 
وتقدم المسيرة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.
 
وأكد الدكتور ناصر مندور أن الكلمة القوية التي ألقاها الرئيس السيسى أمس؛ لدعم القضية الفلسطينية والتي أعلن خلالها بكل وضوح الموقف المصري القوي والحاسم في دعم الفلسطينيين حيث عبر الرئيس عن رفض المصريين لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكداً أن ملايين المصريين مستعدون للدعم ، وها نحن الآن نعلن عن تأييدنا للدولة المصرية. 
 
وخلال المسيرة رفع الطلاب أعلام فلسطين ومصر، وصور الرئيس السيسي، ولافتات مؤيدة للقضية الفلسطينية، ورددوا هتافات لدعم القضية الفلسطينية.
 
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