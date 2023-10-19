طلاب جامعة أسيوط ينظمون وقفة تضامنية مع فلسطين ومساندة الدولة المصرية.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

انطلقت بعد ظهر اليوم وقفة تضامنية حاشدة لطلاب جامعة أسيوط احتجاجا على ما يحدث فى غزة من عدوان سافر على الشعب الفلسطينى مستنكرين كل ما يرتكبه الجيش الإسرائيلى من جرائم حرب ضد المدنيين من أبناء الشعب الفلسطينى.

وجابت الوقفة التضامنية شوارع جامعة أسيوط داخل الحرم الجامعى فيما خرجت مجموعة كبيرة من الطلاب الى الشوارع الجانبية بجامعة أسيوط رافعين العلم الفلسطينى.

وردد الطلاب هتافات: "تسقط تسقط إسرائيل، وبالروح والدم نفديكى يا فلسطين ، وبالروح والدم نفديكى يا غزة"، معترضين على القصف الغاشم الذى يسبب فى استشهاد الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالب طلاب أسيوط بضرورة التدخل الفورى لوقف أعمال العنف الذى دخل فى يومه الـ 11 على الشعب الفلسطيني.