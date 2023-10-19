اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 أكتوبر 2023 02:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

حملة للتبرع بالدم فى جامعة الجلالة لدعم الفلسطينيين

الخميس، 19 أكتوبر 2023 01:56 م
حملة للتبرع بالدم فى جامعة الجلالة لدعم الفلسطينيين حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تضامناً مع القضية الفلسطينية، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية، شهدت جامعة الجلالة الأهلية، ملحمة وطنية خلال تنظيمها حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق، تحت شعار «قطرة دم تساوي حياة»، وذلك على مدار يومين متتاليين، داخل عيادات الكشف الطبي بكلية الطب بالجامعة.
 
جاءت الحملة بمشاركة كبيرة من الأكاديميين والاداريين والطلاب بالجامعة، للتأكيد على دعم أشقائهم من الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبهم في محنتهم إثر الأحداث الأخيرة التي أسفرت عن استشهاد واصابة الآلاف منهم.
 
وأكدت الجامعة في بيان لها، على أن وقوف الشعب المصري مع أشقائه في فلسطين هو موقف ثابت على المستوى الإنسانى والعربي، حيث أن مثل هذه المواقف تظهر مدي التكاتف والترابط صفًا واحدًا، لإدانه الاعتداء الإسرائيلى الغاشم، الذي يخالف كل المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية.
 
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق (1)
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق (1)

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق (2)
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق (2)

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق (3)
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق (3)

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق (4)
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق (4)

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق (5)
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق (5)

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق (6)
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق (6)

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق (7)
حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق (7)

 







التعليم العالى

غزة

جامعة الجلالة

اخبار مصر

اخبار مصرية

التبرع بالدم

مستشفى المعمدانى

جرائم إسرائيل

مستشفى المعمداني

مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى المعمداني

قصف مستشفى المعمداني

مستشفى المعمدان

مستشفى المعمداني غزة

مستشفى المعمداني في غزة

مستشفي المعمداني

لحظة قصف مستشفى المعمداني

قصف إسرائيلي استهدف المستشفى المعمداني

ضرب مستشفي المعمداني

اسرائيل تقصف مستشفى المعمدان

المعمداني

مجزرة غزة

المسجد الأقصى

دعم فلسطين

اليوم السابع بلس

قصف غزة

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

قتل الأبرياء في عزة

قتل أطفال فلسطين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة