حملة للتبرع بالدم فى جامعة الجلالة لدعم الفلسطينيين

كتب محمد صبحى

تضامناً مع القضية الفلسطينية، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية، شهدت جامعة الجلالة الأهلية، ملحمة وطنية خلال تنظيمها حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق، تحت شعار «قطرة دم تساوي حياة»، وذلك على مدار يومين متتاليين، داخل عيادات الكشف الطبي بكلية الطب بالجامعة.

جاءت الحملة بمشاركة كبيرة من الأكاديميين والاداريين والطلاب بالجامعة، للتأكيد على دعم أشقائهم من الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبهم في محنتهم إثر الأحداث الأخيرة التي أسفرت عن استشهاد واصابة الآلاف منهم.

وأكدت الجامعة في بيان لها، على أن وقوف الشعب المصري مع أشقائه في فلسطين هو موقف ثابت على المستوى الإنسانى والعربي، حيث أن مثل هذه المواقف تظهر مدي التكاتف والترابط صفًا واحدًا، لإدانه الاعتداء الإسرائيلى الغاشم، الذي يخالف كل المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية.