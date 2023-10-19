افتحوا الحدود اخواتنا بتموت.. طلاب جامعة عين شمس يهتفون ضد العدوان الإسرائيلى

كتب محمود راغب - تصوير خالد كامل

تعالت منذ قليل أصوات طلاب جامعة عين شمس ، من مختلف الكليات، بالهتافات، وذلك بعد أداء صلاة الغائب على أرواح شهداء مستشفى المعمدانى فى غزة، والقصف المتواصل على قطاع غزة، وذلك للتنديد بالاحتلال الإسرائيلى وممارساته الوحشية على غزة، وتأييد موقف الدولة المصرية الداعم للفلسطينيين.

وتعالت أصوات الطلاب بهتافات: "ولا سفارة ولا سياح .. دم إخواتنا مستباح.. افتحوا الحدود اخواتنا هناك بتموت.. بالروح بالدم نفديك يا أقصى، رافعين أعلام فلسطين."

واستكمالا لحزمة الإجراءات التي اتخذتها جامعة عين شمس لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتنفيذًا لقرر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام.

وأعلنت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حالة الحداد وتنكيس أعلام جامعة عين شمس حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.