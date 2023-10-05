قصور الثقافة تنظم احتفالية ثقافية فنية للطفل بختام النشاط الصيفى فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر احتفالية ثقافية فنية بمناسبة ختام النشاط الصيفي، ضمن البرنامج الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال فترة الإجازة الصيفية في الأشهر الثلاثة الماضية، حيث شهد الحفل عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وبدأت الفعاليات بافتتاح معرض فني بقصر ثقافة الأقصر، نتاج الورش الفنية الخاصة بمرسم الطفل، وإشراف صفاء حسن ومشيرة طلعت.

وتوالت فقرات الحفل وتم عرض برومو للأنشطة الصيفية، تلاه لقاء بمناسبة المولد النبوي الشريف بحضور كل من الواعظ محمد عبده وشعبان شلبي، كما شهد الحفل المنظم من خلال قصر ثقافة الأقصر برئاسة نفيسة عبد الرحيم، عرضا فنيا تغنت خلاله فرقة الأقصر للموسيقى العربية بباقة متنوعة من الأغنيات الوطنية والدينية منها لاجل النبي، واللى بنى مصر، بمصاحبة عرض التنورة للفنان محمد سلامة.

واختتمت الفعاليات بعرض مسرحي بعنوان "ليلة فلسطينية" اخراج محمود النجار، وتكريم الأطفال أصحاب الأعمال المتميزة، بحضور كل من الشاعر حسين القباحى رئيس بيت الشعر والأدب العربي، الشاعر أحمد عراقي رئيس نادي الأدب، ونخبة من المثقفين.

فيما عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "دور الإعلام في التوعية بمخاطر الزيادة السكانية وتأثيرها السلبي على التنمية"، وذلك ضمن الفعاليات التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، حيث بدأ وليد الضوي مسئول القصر، حديثه عن الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة حديث الساعة على مختلف وسائل الإعلام، للتوعية بخطورة المشكلة والحد من آثارها المترتبة قدر الإمكان، ولذا تم التواصل مع مجموعة من خبراء الإعلام للتحدث عن المشكلة وطرح مقترحات لمعالجتها، وأضاف الدكتور صفوت العالم مسئول ثقافة الأقصر، أن الإعلام ابتعد عن أدواره التنموية وعظم أدواره الترفيهية، حيث نلاحظ توقفا للجهود التوعوية والتعليمية والتدريبية التي كانت تعمل لسنوات طويلة فى حقبة الثمانينيات لبث العلم والتوعية بين المواطنين.



احتفالية ثقافية فنية للطفل بختام النشاط الصيفى فى الأقصر



قصور الثقافة تنظم احتفالية ثقافية فنية للطفل بختام النشاط الصيفى



