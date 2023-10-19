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تنكيس العلم ودقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين بالمدارس.. صور

الخميس، 19 أكتوبر 2023 09:19 ص
تنكيس العلم ودقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين بالمدارس.. صور طلاب المدارس
كتب محمود طه حسين - سيد الخلفاوى

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حرصت المدارس على تنكيس العلم والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، فيما وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كافة المديريات التعليمية بوقوف الطلاب، خلال طابور الصباح اليوم الخميس، بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك تعبيرا عن تضامن طلاب مصر مع القضية الفلسطينية التي كانت وستظل على رأس أولويات الدولة المصرية.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تضع القضية الفلسطينية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني على رأس جهود التوعية التي تقدمها لأبنائها الطلاب، مضيفا أن وزارة التربية والتعليم، طلابا ومعلمين، تقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية في كافة القرارات التي تتخذها حفاظا على السيادة المصرية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

 

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 مدرسة الحسين 

 

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طلاب المدارس 

 

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 الطابور المدرسى 

 

رفع العلم
تنكيس العلم

 

الطابور المدرسى
الطابور المدرسى

 

 







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