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تنكيس الأعلام والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين بمدارس الجيزة

الخميس، 19 أكتوبر 2023 10:37 ص
تنكيس الأعلام والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين بمدارس الجيزة الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين
كتبت – مرام محمد

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شهدت مدارس محافظة الجيزة، بكافة الإدارات التعليمية صباح اليوم الخميس، وقوف الطلاب خلال طابور الصباح دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك تعبيرا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية.
 
يأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل الوزارة.
 
ومن جانبها، شهدت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، صباح اليوم الخميس، وبحضور عبد المقصود السعيد مدير عام إدارة جنوب الجيزة التعليمية، وقوف طلاب مدرسة وجيه بغدادي الثانوية بنات، دقيقة حداد على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني بأرض طابور الصباح، إضافة إلى تنكيس الأعلام بالمدراس والإدارات التعليمية.
 
وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه كافة المديريات التعليمية بوقوف الطلاب، خلال طابور الصباح اليوم الخميس، بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك تعبيرا عن تضامن طلاب مصر مع القضية الفلسطينية التي كانت وستظل على رأس أولويات الدولة المصرية.
 
وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تضع القضية الفلسطينية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني على رأس جهود التوعية التي تقدمها لأبنائها الطلاب، مضيفا أن وزارة التربية والتعليم، طلابا ومعلمين، تقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية في كافة القرارات التي تتخذها حفاظا على السيادة المصرية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
 
الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين بمدارس الجيزة (2)
الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين بمدارس الجيزة

الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين بمدارس الجيزة (3)
الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين بمدارس الجيزة

الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين بمدارس الجيزة (4)
الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين بمدارس الجيزة

الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين بمدارس الجيزة (5)
الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين بمدارس الجيزة

الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين بمدارس الجيزة (6)
الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين بمدارس الجيزة

الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين بمدارس الجيزة (1)
الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين بمدارس الجيزة

 







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