بيطرى الجيزة: ضبط 6246 كجم لحوم فاسدة ومذبوجة خارج المجازر الحكومية.. صور

كتبت - مرام محمد

كشف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أن جهود حملات جهـاز التـفتيش بالمديرية بالاشتراك مع مباحث التموين خلال الفترة من يوم السبت الموافق 12/10/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 19/10/2023، أسفرت عن ضبط 6246 كجم لحوم فاسدة، عبارة عن 336 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و5910 كجم مقطعات دواجن ولحوم مستوردة ومصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تحرر بهم 13 محضر.

يأتى ذلك فى إطار خطة مديرية الطب البيطري بالجيزة وتنفيذ دورها الهام في خدمة وحماية المواطنين بالمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها والدواجن ومنتجاتها والأسماك ومنتجاتها، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتشديد الرقابة على الأسواق بالمحافظة.

وأوضح مدير المديرية، أن المضبوطات شملت 107 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية حي الدقي، و1400كجم مقطعات لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وكذا 107كجم لحوم مذبوحة صالحة بناحية أكتوبر، و56كجم لحوم مذبوحة صالحة بناحية العجوزة. بالإضافة إلى 1150كجم مقطعات لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وكذا 68 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية بولاق الدكرور.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة إلى أن المضبوطات شملت 350كجم هياكل دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية الطالبية، و550كجم مصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية العمرانية، و610كجم دوبريهات ودهون حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية الجيزة، بالإضافة إلى 1850كجم مصنعات لحوم ولحوم مفروم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وكذا 105 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية الوراق.