اليوم السابع
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الخميس، 19 أكتوبر 2023 10:49 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الفلبين تعلن مقتل مواطن رابع فى إسرائيل

الخميس، 19 أكتوبر 2023 09:49 ص
الفلبين تعلن مقتل مواطن رابع فى إسرائيل غزة
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية اليوم الخميس، أن مواطنا فلبينيا لقي حتفه جراء الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس؛ ليرتفع بذلك عدد القتلى الفلبينيين في إسرائيل إلى أربعة أشخاص.

وقال وزير الخارجية الفلبيني إنريكي مانالو - في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) نقلته قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "إنه يؤسفني أن أبلغ الأمة بتلقينا تأكيدات من الحكومة الإسرائيلية بمقتل مواطن آخر في إسرائيل ، لقد أكدنا لعائلته دعم الحكومة ومساعدتها".

ومن جانبه .. قال وكيل وزارة الخارجية إدواردو دي فيجا "إن مواطنين آخرين لايزالان في عداد المفقودين".

وكان مسئولون فلبينيون قد قالوا في وقت سابق إن هناك نحو 30 ألف مواطن في إسرائيل يعمل معظمهم كمقدمي رعاية.

 







وزارة الخارجية الفلبينية

الفلبين

غزة

فلسطين



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