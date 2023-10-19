الفلبين تعلن مقتل مواطن رابع فى إسرائيل

وقال وزير الخارجية الفلبيني إنريكي مانالو - في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) نقلته قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "إنه يؤسفني أن أبلغ الأمة بتلقينا تأكيدات من الحكومة الإسرائيلية بمقتل مواطن آخر في إسرائيل ، لقد أكدنا لعائلته دعم الحكومة ومساعدتها".

ومن جانبه .. قال وكيل وزارة الخارجية إدواردو دي فيجا "إن مواطنين آخرين لايزالان في عداد المفقودين".

وكان مسئولون فلبينيون قد قالوا في وقت سابق إن هناك نحو 30 ألف مواطن في إسرائيل يعمل معظمهم كمقدمي رعاية.