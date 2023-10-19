اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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العشرات يجتمعون فى مسيرة مؤيدة لفلسطين فى العاصمة التشيكية براغ

الخميس، 19 أكتوبر 2023 05:00 ص
العشرات يجتمعون فى مسيرة مؤيدة لفلسطين فى العاصمة التشيكية براغ دمار غزة جراء العدوان الإسرائيلى
وكالات

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أفادت وكالة ČTK التشيكية للأنباء، أن قرابة 100 شخص تجمعوا في ساحة البلدة القديمة وسط العاصمة براغ في مسيرة تأييد وتضامن مع فلسطين، وأشرفت الشرطة على الحدث ولم يُخَلّ بالنظام العام.

ونقلت الوكالة كلمات زدينيك جيغليشكا من مجموعة مبادرة “ليس باسمنا!”، التي نظمت المسيرة: "نحن بحاجة إلى إثارة المسؤولية الجماعية لممثلي السياسة التشيكية ووسائل الإعلام لدينا، ونحن نعتبر أن من غير المقبول والمستحيل أن يستمع التمثيل السياسي التشيكي إلى التصريحات الإسرائيلية التي تؤدي إلى الانتقام الجماعي ضد الفلسطينيين في غزة".

وبحسب الوكالة فإن الشرطة أشرفت على الحدث ولم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات، وتجمع المتظاهرون في ساحة البلدة القديمة بوسط المدينة ثم ساروا إلى مقر الحكومة حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات تحمل شعارات مؤيدة لفلسطين.

وكما أشارت وكالة الأنباء، فإن المتظاهرين يعتزمون تكرار الوقفة الاحتجاجية في الأيام المقبلة، وهذا ليس الإجراء الأول من نوعه.

وذكرت صحيفة "Idnes" أنه في 15 أكتوبر، تجمع 150 شخصا في مسيرة مماثلة لدعم فلسطين في ساحة وينسيسلاس، فيما جاء حوالي 15 آخرين للتعبير عن دعمهم لإسرائيل.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبل "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.  

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 3478 قتيلا وأكثر من 12 ألف جريح في القطاع، وأكثر من 61 قتيلا وما يزيد عن 1500 جريح في الضفة الغربية.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم أكثر من 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.







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