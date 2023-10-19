الصين تدين "الهجوم الشنيع" على مستشفى غزة وتحث على وقف كامل لإطلاق النار

وألقى مندوب الصين لدى الأمم المتحدة تشانج جون -وفقا لما نقلته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الصينية اليوم الخميس- بيانا أمام مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية في الوقت الذي صوتت فيه واشنطن وسط الحرب بين إسرائيل وغزة ضد قرار للأمم المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين.

وخلال الإحاطة الطارئة لمجلس الأمن بعد يوم من الانفجار المميت في المستشفى الأهلي الذي أدى إلى استشهاد مئات المدنيين والعاملين في المجال الطبي - أدان تشانج "الاستخدام العشوائي للقوة" وحث إسرائيل على "الوفاء بشكل فعال بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

وقال تشانج في بيان شديد اللهجة إلى الأمم المتحدة: "لقد أظهرت التطورات خلال الأيام القليلة الماضية بشكل واضح أن الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار يجب أن يكون الأولوية القصوى.. وبدون وقف شامل لإطلاق النار، فإن أي قدر من المساعدات الإنسانية سيكون بمثابة قطرة في بحر".

ومضى قائلا "إذا سُمح للقتال الحالي في غزة بالاستمرار، فإن النتيجة النهائية لن تكون نصرا عسكريا كاملا لأي جانب، بل على الأرجح ستكون كارثة ستخيم على المنطقة برمتها ومن المحتمل أن تنهي تماما احتمالات التوصل إلى اتفاق بشأن حل الدولتين".