الرئيس الصينى: التعاون بين روسيا والصين يضمن أمن الطاقة للعالم أجمع

جاء ذلك في كلمته التي وجهها إلى المشاركين في منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني الخامس، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الخميس.

وأعرب بينغ عن استعداد بلاده للعمل مع روسيا لبناء شراكة رفيعة المستوى في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن الصين مستعدة مع روسيا لزيادة استدامة إنتاج الطاقة وسلاسل التوريد؛ لتقديم مساهمات أكبر لتعزيز التنمية طويلة الأجل والمستقرة لسوق الطاقة العالمية وتعزيز وخلق شراكة عالمية في مجال الطاقة النظيفة، لافتا إلى أن موسكو وبكين شكلتا نموذجا واسع النطاق للتعاون في قطاع الطاقة في السنوات الأخيرة.

وانطلقت اليوم في بكين أعمال منتدى الطاقة الروسي الصيني، ومن الجانب الروسي يشارك في الحدث نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك ووزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشتنيكوف ورئيس شركة "روس نفط" إيغور سيتشين .

ويعد منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني منصة مؤسسية مهمة للتعاون العملي بين روسيا والصين في قطاع الطاقة، حيث يتم في إطاره مناقشة وتطوير مقترحات التدابير المختلفة لتسهيل تنفيذ المشروعات المشتركة وزيادة حجم الاستثمار في هذه الصناعات.