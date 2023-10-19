الأقصر تشهد بدء إعادة إعمار 20 منزلا بقرية نجع العرب بمركز أرمنت.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر ، البدء فى أعمال إعادة إعمار وتأهيل 20 منزلاً فى قرية نجع العرب بالمحاميد قبلي بمركز أرمنت فى محافظة الأقصر، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر بقيادة محمد حسين بغدادى، وبإشراف من جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى بمصر.

وفى هذا الصدد أكد محمد حسين بغدادى وكيل تضامن الأقصر، فى بيان صحفى، أن العمل التنموي والإجتماعي بالقرى يشهد نهضة كبيرة، حيث يتم التشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية لمساعدة الأسر الأكثر إحتياجاً، موجهاً بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

فيما أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه وقع الاختيار على قرية نجع العرب وذلك لكونها من القرى الأشد إحتياجاً بحسب معايير التنمية، مؤكدًا أن الأسر المستفيدة جميعها تقع في دائرة العوز والاحتياج، موضحاً أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات، وتركيب النجارة، وتعريش المنزل، كما يتم تركيب السيراميك، والأرضيات لكل منزل، وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض، وطقم الحمام، وتركيب الكهرباء الداخلية، فضلا عن فرشها وتأثيثها بالكامل.

وأعرب اللواء ممدوح شعبان، عن خالص شكره وتقديره للمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وذلك لدعمه المستمر لكافة مؤسسات وجمعيات العمل الأهلى والتنموى، مشيداً بسياسة الباب المفتوح التي ينتهجها محافظ الأقصر، فدائماً مكتبه مفتوح أمام جميع مسؤولي مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلي للتعاون مع المحافظة فى الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع إعادة إعمار القرى الفقيرة، أطلقته جمعية الأورمان قبل سنوات، وتمكنت من خلاله تطوير وتنمية أكثر من 850 قرية فقيرة في محافظات الجمهورية المختلفة، وأن إعادة إعمار القرى الفقيرة، تضمن أيضا تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر إلى الأسر غير القادرة لدعمها في الانتقال من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.