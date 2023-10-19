وكيل "تعليم الأقصر" يتفقد برنامج التحويلات النقدية بمدارس التعليم المجتمعى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فعاليات تدريب معلمات التعليم المجتمعي علي إدخال البيانات وتسجيل غياب الطلاب، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم بالوزارة وإدارة الإحصاء بمديرية التربية والتعليم بالأقصر في الفترة من 17 أكتوبر إلى 19 أكتوبر على مدار ثلاث أيام بمقر مركز الأقصر التنسيقي للابتكار وتبادل المعرفة - مبنى الإرشاد الزراعي.

وأكد وكيل تعليم الأقصر، خلال جولته بمركز الأقصر التنسيقي للإبتكار، إنه يُقام التدريب على تعاون بين الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي وبرنامج الأغذية العالمي في تنفيذ برنامج التحويلات النقدية بمدارس التعليم المجتمعي بمحافظة الأقصر، والذي يستهدف 266 معلمة، حيث رافق وكيل تعليم الأقصر خلال الزيارة عبد القوي محمد الطاهر مدير إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية، وعبد الرحيم الطاهر مدير إدارة الإحصاء بالمديرية، كما تفقد خالد مدرسة السلام الخاصة عربي، وأشاد بمستوى الانضباط داخلها، كما لاقى تفاعلاً واسعاً من التلاميذ أثناء حوار أجراه معهم.

فيما تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بدءاً من يوم السبت المقبل، لعقد فعاليات لقاء أسبوعي مع أولياء الأمور لعرض مقترحاتهم وشكاواهم لخدمة العملية التعليمية والتلاميذ والطلبة حول الأقصر، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

ومن جانبه، كشف وكيل تعليم الأقصر، إنه قررت المديرية عقد لقاء مفتوح بشكل أسبوعي بكل إدارة تعليمية، لكى يتم فيه اللقاء مع أولياء الأمور ومديرى الإدارات التعليمية المختلفة، وذلك لعرض مقترحاتهم وشكاواهم على أن يكون موعد اللقاء في تمام 10:00 صباحاً يوم السبت من كل أسبوع بجميع مقار الإدارات التعليمية، وذلك فى بشرى سارة لأولياء الأمور وفي ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، وتحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لبحث مشكلات أبنائهم من الطلبة والطالبات والعمل على حلها.



برنامج التحويلات النقدية بمدارس التعليم المجتمعي



جولة لمتابعة برنامج التحويلات النقدية بمدارس التعليم المجتمعى



حضور فعاليات برنامج التحويلات النقدية بمدارس التعليم المجتمعى