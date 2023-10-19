اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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اعتقال أربعة أشخاص فى الهند لإهانة علم إسرائيل

الخميس، 19 أكتوبر 2023 07:00 ص
اعتقال أربعة أشخاص فى الهند لإهانة علم إسرائيل حرق العلم الإسرائيلى أمام نقابة الصحفيين المصرية
وكالات

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أفادت قناة NDTV نقلاً عن ضباط أمن هنود أن الشرطة في مدينة بومباي اعتقلت أربعة أشخاص بتهمة إهانة علم إسرائيل.

مساء الثلاثاء، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الأشخاص وهم يدوسون على العلم الإسرائيلي.

ووفقًا لمتحدث باسم الشرطة المحلية، تم في اليوم التالي اعتقال أربعة ممن يُعتقد أنهم شاركوا في الحدث وظهروا في الفيديو الذي تم نشره.

وقال مسؤول أمني آخر إن شرطة بومباي تراقب وسائل التواصل الاجتماعي بحثًا عن محتوى تحريضي أو غير مرغوب يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي المتصاعد.







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