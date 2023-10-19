وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب محمد عبد الرحمن حسين فواقة (21 عامًا) برصاص مُستوطنين في قرية "دورا القرع"، مُشيرة إلى أنه وصل إلى مجمع فلسطين الطبي مُصابًا بجروح حرجة، قبل أن يعلن الأطباء عن ارتقائه مُتأثرًا بإصابته.

وأفاد مصادر بأن الشاب فواقة أصيب برصاص مستوطنين في منطقة الخاصرة، عقب شنهم هجومًا بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة "العيون" في القرية.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب فلسطينيين حاولوا الاقتراب من المنطقة للعثور على الشاب المصاب وإسعافه، قبل أن يتمكن المواطنون من الوصول إليه ونقله إلى المستشفى.