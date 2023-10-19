إسبانيا ترفع مستوى التأهب لمكافحة الإرهاب وتعزيز قوات الأمن

فاطمة شوقى

قررت إسبانيا بدءا من اليوم الخميس، اتخاذ تدابير جديدة لمكافحة الإرهاب ورفع حالة التأهب لتعزيز قوات الأمن وذلك إثر هجمات على فرنسا وبلجيكا على خلفية هجوم مستشفى المعمدانى، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الاسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسبانيا بدأت في تنفيذ العديد من التدابير الأمنية التكميلية ضمن المستوى الخامس لمكافحة الإرهاب ، كما أعلنت الحكومة الإسبانية في بيان.

ومع هذا المستوى ، فإن التدابير التي سيتم تطبيقها ستعزز الأمن في بعض الأماكن الهامة ، مع تعزيز صارم للأمن والأجهزة الأمنية وقدرات المراقبة.

وبحسب وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني، فإن مستويات التأهب لمكافحة الإرهاب هي جزء من خطة الوقاية والحماية من الإرهاب، حيث تعمل الخطة كآلية لكشف ومتابعة وتحليل وتقييم مخاطر الهجوم من خلال "التنفيذ والتنسيق" للأجهزة اللازمة، بهدف تطوير الإجراءات "قبل تنفيذ هجوم إرهابي بهدف" لمنع حدوثه".

وفى فرنسا تم اخلاء 6 مطارات فرنسية بسبب تهديدات بوجود قنابل وطرود مشبوهة.

وأثارت المجزرة الرأي العالمى ، وأدان عدد من الرؤساء والمسئولين الهجوم على المستشفى الأهلى العربى في غزة، وكتب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على منصة إكس للتواصل الاجتماعى، أن فرنسا تندد بالهجوم على المستشفى الأهلى العربى فى غزة.

وحث رئيس حكومة إسبانيا، بيدرو سانشيز على الاعتراف بدولة فلسطين وحل الدولتين وذلك من أجل إنهاء الصراع الفلسطينى الاسرائيلى، وقال إن ذلك "حتى يتمكنوا من التعايش فى سلام وأمن، ولن يتم حل تلك الأزمة الا عند حل الدولتين".

وأعرب سانشيز عن أسفه لأن الصراع يسبب "الكثير من المعاناة والقلق وعدم الاستقرار" سواء فى المنطقة أو فى جميع أنحاء العالم خلال تجمع حاشد فى ميريدا بإكستريمادورا.