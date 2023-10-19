اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 أكتوبر 2023 05:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا: الجيش الروسي قصف 21 بلدة في إقليم زابوروجيا خلال 24 ساعة

الخميس، 19 أكتوبر 2023 04:00 م
أوكرانيا: الجيش الروسي قصف 21 بلدة في إقليم زابوروجيا خلال 24 ساعة الجيش الروسى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد رئيس الإدارة العكسرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني يوري مالاشكو، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي قصف 21 بلدة تابعة للإقليم خلال 24 ساعة.
 
وقال مالاشكو في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية، "وقعت 107 قصف مدفعي على أراضي بلدات هوليايبول وأوريكيف وروبوتيني وليفادني وبريوبرازينكا ومالينيفكا ومالي شيرباكي وبياتيخاتكي وكاميانسكي وبريمورسك ونوفوياكوليفكا وبلدات وقرى أخرى قريبة من خط المواجهة".
 
وأضاف المسؤول الأوكراني أن الجيش الروسي شن هجومًا صاروخيًا على مدينة (زابوروجيا) و11 هجومًا بطائرات "بدون طيار" على بلدات هوليبول ونوفواندرييفكا ونوفودانيليفكا ونوفوداريفكا وتشاريفني ومالينيفكا ومالا توكماشكا وروبوتين وثلاث هجمات بالمدفعية الثقيلة على مالينيفكا ومالا توكماشكا، وغارة جوية على نوفوداريفكا، مشيرًا إلى تسجيل 92 بلاغًا عن تدمير مباني سكنية ومستودعات وبنى تحتية، دون وقوع إصابات.






اوكرانيا

روسيا

زابوروجيا

الجيش الروسي




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة