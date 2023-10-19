أوكرانيا: الجيش الروسي قصف 21 بلدة في إقليم زابوروجيا خلال 24 ساعة

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أكد رئيس الإدارة العكسرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني يوري مالاشكو، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي قصف 21 بلدة تابعة للإقليم خلال 24 ساعة.

وقال مالاشكو في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية، "وقعت 107 قصف مدفعي على أراضي بلدات هوليايبول وأوريكيف وروبوتيني وليفادني وبريوبرازينكا ومالينيفكا ومالي شيرباكي وبياتيخاتكي وكاميانسكي وبريمورسك ونوفوياكوليفكا وبلدات وقرى أخرى قريبة من خط المواجهة".

وأضاف المسؤول الأوكراني أن الجيش الروسي شن هجومًا صاروخيًا على مدينة (زابوروجيا) و11 هجومًا بطائرات "بدون طيار" على بلدات هوليبول ونوفواندرييفكا ونوفودانيليفكا ونوفوداريفكا وتشاريفني ومالينيفكا ومالا توكماشكا وروبوتين وثلاث هجمات بالمدفعية الثقيلة على مالينيفكا ومالا توكماشكا، وغارة جوية على نوفوداريفكا، مشيرًا إلى تسجيل 92 بلاغًا عن تدمير مباني سكنية ومستودعات وبنى تحتية، دون وقوع إصابات.