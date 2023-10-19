أمير الكويت وولي عهده يهنئان خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الـ9 لتوليه مقاليد الحكم

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هنأ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهدة الشيخ مشعل الصباح ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بمناسبة الذكرى التاسعة لتوليه مقاليد الحكم مشيدان بالأواصر الأخوية والتاريخية التي تركز عليها العلاقات الوطيدة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية .

وعبر أمير الكويت وولي عهدة - في البرقيتين اللتان تم إرسالهما اليوم الخميس، عن بالغ الثناء بما تشهده المملكة العربية السعودية في عهده الميمون من إنجازات تنموية بارزة في مختلف المجالات سائلين المولى جل وعلا أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في السعودية وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة وبمؤازرة الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية .