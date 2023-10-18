240 مليون دولار صادرات الكيماويات للسوق السعودية

كتب إسلام سعيد

وقع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة اتفاق تعاون مشترك مع شركة تبصير السعودية بهدف دعم الشركات أعضاء المجلس في النفاذ للسوق السعودي وتسهيل تعاملاتهم مع نظرائهم في المملكة العربية السعودية.

وقال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس ان توقيع أتفاق التعاون مع تبصير يعد خطوة هامة لدعم الشركات المصرية في تسهيل نفاذ صادراتها من خلال منصة سابر السعودية وتسهيل الاختبارات والحصوب علي شهادات اعتماد لمنتجاتها، لافتا إلي أنه قد بلغت صادرات قطاع الكيماويات إلى السوق السعودي ما يقرب من 240 مليون دولارخلال 2022.

وأوضح مجيد، أن الهدف من "توقيع بروتوكول التعاون بين شركة تبصير والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية هو تسهيل نفاذ الصادرات المصرية من هذه الصناعات إلى أسواق المملكة العربية السعودية كما يتضمن البروتوكول إعداد تبصير لورش عمل تدريبية لأعضاء المجلس وتقديم خدمات تقييم المطابقة للمُصدرين".

وحضر توقيع الاتفاق محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس ويحي المنشاوي مدير التطوير والتعاون الدولي ومن شركة تبصير دكتور مصطفى عفيفي (مدير منح الشهادات وعلامة الجودة السعودية) وإيمان رمضان (مسئولة تطوير الأعمال).

يذكر أنه بلغت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى المملكة العربية السعودية حوالي 240 مليون دولار تقريبا خلال 2022 محققة معدل نمو 18% مقارنة بالعام 2021 ، ومن أهم القطاعات الأحبار والدهانات محققة معدل نمو 26 % وقطاع الأسمدة 163 % والخلايا الجافة والبطاريات 20% والكيماويات المتنوعة 110 % والزجاج وأدوات المائدة الزجاجية والانبولات الطبية بعدل نمو 47% وكذلك المواد اللاصقة بمعدل نمو 59%.

وتعد المملكة العربية السعودية ثاني أكبر سوق مستقبل للصادرات المصرية ويعد وجود جالية مصرية كبيرة تصل إلى حوالي 2 ونصف مليون مواطن أداة تسويقية بالغة الأهمية في نفاذ الصادرات المصرية للسوق السعودي حيث أنه يعطي دفعة للمنتج المصري بالمملكة العربية السعودية.