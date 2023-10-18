يا فلسطين إحنا معاكى ليوم الدين.. وقفة لأهالى الشرقية أمام مبنى المحافظة لدعم فلسطين

الشرقية- فتحية الديب

تزايدت أعداد أهالى الشرقية المتواجدين فى الواقفة الحاشدة أمام ديوان عام محافظة الشرقية، منذ قليل، لدعم القضية الفلسطنية، وتأييدًا لموقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي من القضية الفلسطنية، والرافض لتهجير سكان غزة قسريًا، حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

وشارك فى المسيرة العديد من أبناء المحافظة من كافة القرى والمراكز، فضلا عن وجود وفد من رجال الأزهر مع المواطنين لدعم القضية الفلسطنية، وهتف المواطنون العديد من الهتافات الداعمة للقضية الفلسطينية منها "يا فلسطين يا فلسطين إحنا معاكى ليوم الدين".

وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، من خطورة تصفية القضية الفلسطينية، قائلا: "إن تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الخطورة.. لأننا نرى أن ما يحدث في غزة الآن ليس فقط حرص إسرائيل على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما محاولة لدفع سكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة الى مصر.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألماني: هتكلم بمنتهي الصراحة .. لكل من يهمه السلام في المنطقة منقبلش كلنا، مش بس في مصر.. نحن دولة ذات سيادة حرصت خلال السنوات الماضية منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل على أن يكون هذا المسار خيارا استراتيجيا نحرص عليه وننميه، ونسعى أيضا على أن يكون هذا المسار داعم لدول أخرى للانضمام اليه.

وأكد الرئيس السيسي: "عاوز أقول إن القطاع الآن تحت سيطرة إسرائيل، وخلال السنوات الماضية مش هقول لم تنجح إسرائيل في السيطرة على بناء قدرات عسكرية للجماعات والفصائل الفلسطينية.. لكن عاوز أقول إيه اللى خلى الموضوع يصل لكده؟ هل فيه أفق ودولة فلسطينية كانت خلال العشرين تلاتين سنة اللى فاتت؟..هل نجحنا إنها تخرج إلى النور رغم المبادرات المختلفة والقوانين المختلفة التي صدرت من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والمبادرات العربية اللى اتقدمت في هذا الشأن على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح.. وطرحنا ده وتكون فيه قوات أممية والناتو والدول العربية تضمن أمن واستقرار فلسطين وإسرائيل".