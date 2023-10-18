اليوم السابع
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وول ستريت جورنال تبرز رفض الرئيس السيسى القاطع لسيناريو تهجير الفلسطينيين

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 01:38 م
وول ستريت جورنال تبرز رفض الرئيس السيسى القاطع لسيناريو تهجير الفلسطينيين الرئيس السيسى
كتبت ريم عبد الحميد

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أبرزت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى حذر فيها من سعى إسرائيل للتهجير القسرى للفلسطينيين إلى سيناء، وقوله ساخرا إن بإمكان إسرائيل نقل الفلسطينيين من غزة إلى صحراء النقب لحين انتهاء عملياتها العسكرية ضد الفصائل الفلسطينية.

 

وكان الرئيس السيسى قد قال، ساخرا من دعوات لتهجير الفلسطينيين بالقطاع إلى مصر: "يمكن نقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب حتى تفعل [إسرائيل] ما ترغب في فعله مع العناصر العسكرية في قطاع غزة قبل إعادة [الفلسطينيين] مرة أخرى".

وول ستريت جورنال
وول ستريت جورنال

 

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تعارض استضافة أي فلسطيني على أراضيها رغم تعرضها لضغوط شديدة للسماح للاجئين بعبور الحدود إلى شبه جزيرة سيناء هربا من حملة القصف الإسرائيلي والغزو البري المتوقع.  ونقلت وول ستريت جورنال قول الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مع المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأربعاء: "إذا تم نقل الفلسطينيين إلى مصر... ستكون سيناء قاعدة للعمليات ضد إسرائيل، وفي هذه الحالة سيتم تصنيف مصر كقاعدة للإرهابيين".

 

وقالت الصحيفة إنه في عام 1948، بعد قيام إسرائيل، تدفق عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى مصر، مما حول مدينة رفح إلى مخيم للاجئين. يشير الفلسطينيون إلى تهجير شعبهم بعد تأسيس إسرائيل بالنكبة أو الكارثة. قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء الثلاثاء، إن حكومته لن تسمح بالنكبة في القرن الحادي والعشرين. وقال خلال كلمة ألقاها في رام الله بالضفة الغربية إن "شعبنا سيبقى صامدا في وطنه ولن يغادره مهما كانت التضحيات".

 

 







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