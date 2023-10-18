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وقفة تضامنية مع فلسطين وتأييد قرارات الرئيس فى ساحة أبو الحجاج الأقصرى.. فيديو وصور

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 05:32 م
وقفة تضامنية مع فلسطين وتأييد قرارات الرئيس فى ساحة أبو الحجاج الأقصرى.. فيديو وصور وقفة تضامنية مع فلسطين وتأييد قرارات الرئيس فى ساحة أبو الحجاج الأقصرى
الأقصر - أحمد مرعى

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نظم شباب محافظة الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، بحضور عدد من مسئولى الأحزاب السياسية والتحالف الوطنى للعمل الأهالى التنموى وقفة احتجاجية فى ميدان أبو الحجاج الأقصرى للتضامن مع الشعب الفلسطينى حيث شارك العديد من المحامين للتنديد بما ارتكبه العدوان الإسرائيلى من مجزرة بشرية بحق الأشقاء الفلسطينيين بغزة وقصف المستشفيات والمنازل وقتل الأطفال والنساء والأسر، ولتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالًا.

وجاء ذلك لتأييد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى برفضه القاطع لمجرد التفكير فى تهجير الاشقاء الفلسطينيين قسريا من أرضهم، وبالأخص إلى مصر، الأمر الذى اذا تم سينقل فكرة المقاومة لسيناء وسيؤدى إلى مزيد من الهجمات على إسرائيل من مصر وسيصبح مبررا لهجمات إسرائيلية على الأراضى المصرية، وأكدوا على أن مصر ستظل دولة سلام ذات السيادة التامة على أراضيها.

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