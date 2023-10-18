"تعليم الأقصر": عقد لقاء أسبوعى مع أولياء الأمور لعرض المقترحات والشكاوى

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر ، من السبت المقبل لعقد فعاليات لقاء أسبوعي مع أولياء الأمور لعرض مقترحاتهم وشكاواهم لخدمة العملية التعليمية والتلاميذ والطلبة حول الأقصر، بناءاً على توجيهات وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

ومن جانبه كشف وكيل تعليم الأقصر، إن المديرية قررت عقد لقاء مفتوح بشكل أسبوعي بكل إدارة تعليمية، لكى يتم فيه اللقاء مع أولياء الأمور ومديرى الإدارات التعليمية المختلفة، لعرض مقترحاتهم وشكاواهم على أن يكون موعد اللقاء في تمام 10:00 صباحاً يوم السبت من كل أسبوع بجميع مقار الإدارات التعليمية، وذلك فى بشرى سارة لأولياء الأمور.

وأكد الدكتور صبرى خالد لـ"اليوم السابع"، إنه مع نهاية الأسبوع الثانى من العام الدراسى الجديد، كلف بتخصيص مسئول صيانة لمراجعة المبنى المدرسي وكتابة تقرير أسبوعي لعرض الحالات الخطرة على هيئة الأبنية التعليمية، وقال إنه على المستوى التعليمي والتربوي يجب على المعلمين الالتزام موضوعات المنهج وعدم الخروج عنه، وكذلك تكثيف نشر التوعية لطلاب المدارس حول الإجراءات المتبعة في حالة الأمطار الشديدة والكوارث والزلازل، وتشديد متابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية، والمتابعة المستمرة من كافة أفراد المنظومة، وجذب الطلاب إلى المدارس والإلتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظِمة لانضباط سير العملية التعليمية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل مجموعات الدعم بالمدارس.